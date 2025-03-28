Скидку при льготном лизинге общественного транспорта и электро-LCV увеличили с 10% до 40%

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг донастроил параметры программы льготного лизинга автомобилей, увеличив с нынешних 10% до 40% скидку на общественный транспорт и легкую коммерческую технику категорий N2 и M2 на электротяге, сообщила пресс-служба ведомства.

"Для поддержания темпов обновления парков колесного общественного транспорта скидка на автомобили данной категории увеличена с 10% до 40%. Кроме того, на такие транспортные средства в программе предусмотрен отдельный сублимит. Помимо этого, в отдельную категорию выведены электромобили категорий N2 и М2 (например, электрические "Газели"). Предельный размер скидки на такие модели увеличен более чем в два раза - до 2 млн рублей (ранее он находился на уровне 925 тысяч рублей)", - говорится в сообщении.

Также в течение 2025 года в программе льготного лизинга смогут участвовать автомобили, произведенные в течение IV квартала 2024 года. При этом ранее доступ был ограничен условием о выпуске транспортного средства в том же году, что и год предоставления субсидии.

"Такое решение позволит особенно поддержать сегменты легковых, легких коммерческих автомобилей, прицепов", - отмечают в министерстве.

На реализацию программы льготного лизинга в 2025 году предусмотрено 27 млрд рублей из федерального бюджета. В январе-феврале 2025 года эта мера простимулировала продажу более 5,6 тысячи автомобилей.