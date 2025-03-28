В сентябре узаконят сборы с авиакомпаний для реконструкции аэродромов по концессии

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Минтранс РФ подготовил проект изменений в Воздушный кодекс, который узаконит сборы с авиакомпаний для финансирования реконструкции аэродромов, проводимой в рамках концессионных соглашений с инвесторами.

Проект размещен на портале regulation.gov.ru. Его публичное обсуждение продлится до 24 апреля. В случае согласования соответствующий федеральный закон вступит в силу с 1 сентября.

Так называемый инфраструктурный сбор, согласно проекту, будет взиматься в аэропортах, перечень которых должно утвердить правительство. Аэропорты при этом объединяются в группы: сборы, взимаемые в аэропортах одной группы, направляются на строительство и реконструкцию объектов одного или нескольких аэропортов той же группы. Порядок определения размера сбора также установит правительство. Аккумулирование и расходование средств, по задумке авторов, будет осуществлять подведомственная Росавиации организация.

"Внедрение инфраструктурного сбора предполагается осуществить таким образом, чтобы обеспечить недопущение чрезмерного увеличения платы за эксплуатацию объектов аэродромной инфраструктуры и, соответственно, увеличения стоимости билета для конечных пассажиров в отдельных аэропортах", - сказано в пояснительной записке.

Всего до 2030 года через концессионные соглашения с операторами (крупнейшими являются частные "Новапорт", "Аэропорты регионов", "Аэродинамика") планируется обновить 28 аэродромов, сообщали ранее в Росавиации. Реконструкция предполагается по дифференцированному подходу, рекомендованному Минэкономразвития: с софинансированием из средств федерального бюджета от 20% до 90% от стоимости проекта в зависимости от пассажиропотока аэропорта. Сообщалось, что РФ в 2025-2027 гг. планирует выделить на такие проекты более 50,5 млрд руб.

При этом источником возврата средств, вложенных концессионером, как ожидается, будет инфраструктурный сбор с авиакомпаний. До июня 2025 года планируется подготовить необходимую нормативную базу, заявляла замглавы Росавиации Наталья Андрианова. Величина инфраструктурного сбора является "производной от тех ставок финансирования, которые будут доступны на рынке", отмечал владелец "Новапорта" Роман Троценко. Позднее он заявил о приостановке инвестиций в новые проекты в периметре своих бизнес-активов "до тех времен, когда заимствования будут более доступны".

Помимо реконструкции по концессии, РФ планирует провести капитальный ремонт небольших аэродромов - до 2030 года всего более 50. Источником финансирования этих работ являются повышенные аэронавигационные сборы с авиаперевозчиков, которые начали взиматься с конца прошлого года. В 2025 году с их помощью планируется собрать порядка 12,5 млрд руб., говорил глава Росавиации Дмитрий Ядров.