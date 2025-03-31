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Замглавы МО РФ Горнин проверил организацию финансового обеспечения подразделений ВВО

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Первый заместитель министра обороны РФ Леонид Горнин проверил организацию финансового обеспечения войск Восточного военного округа (ВВО), сообщили в Минобороны России.

"Первый заместитель министра обороны Российской Федерации Леонид Горнин в рамках рабочей поездки в Южно-Сахалинск проверил организацию финансового обеспечения подразделений ВВО. Первый замглавы российского военного ведомства проинспектировал деятельность воинских частей и соединений", - сказали в Минобороны.

Горнин совместно с главой региона Валерием Лимаренко проверил работу городского военного комиссариата и пункта отбора на военную службу по контракту. Первый замминистра обратил особое внимание на вопрос автоматизации военно-учетных процессов, отметил необходимость оптимизации механизма ввода данных и оформления документов для начисления денежных средств военнослужащим.

В ходе рабочего совещания первый заместитель министра обороны заслушал доклады командования округа, руководителей финансово-экономических подразделений, кадровых органов и командиров воинских частей по основным аспектам функционирования системы финансового обеспечения подразделений в условиях проведения СВО. Также обсуждались предложения должностных лиц по вопросам комплектования финансовых органов.

По итогам совещания Горнин определил основные направления работы по совершенствованию системы финансового обеспечения войск. Он подчеркнул важность внедрения в нее современных цифровых технологий.

Помимо этого, первый замминистра обороны вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. "Врученные награды - это подтверждение ваших заслуг перед государством", - сказал Горнин.

Минобороны России Южно-Сахалинск Леонид Горнин
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