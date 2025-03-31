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Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за сутки 150 украинских беспилотников

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки сбили 150 украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 150 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении военного ведомства, распространенном в понедельник.

Российские военные в течение суток нанесли удары по складам боеприпасов, вооружения и имущества, пунктам временной дислокации вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, цехам производства, местам запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, вооружения и имущества ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах", - говорится в сообщении.

"Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Великий Прикол, Мирополье, Угроеды и Турья Сумской области", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, на харьковском направлении группировка поразила формирования двух украинских бригад в районах Казачьей Лопани и Волчанска.

"Потери противника составили до 70 военнослужащих, бронетранспортер и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад горючего", - сказали в военном ведомстве.

Накануне Минобороны РФ сообщало о наступательных действиях российской армии на курском направлении. Авиационные и артиллерийские удары по ВСУ также были нанесены в районе ряда населенных пунктов Сумской области.

В субботу в российском военном ведомстве заявили об переходе под контроль Вооруженных сил РФ села Веселовка в Сумской области.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, подразделения группировки "Восток" нанесли удары по украинским силам в районе населенных пунктов Шевченко, Новополь, Воскресенка, Вольное Поле и Ялта Донецкой народной республики.

ВСУ потеряли более 160 военнослужащих, танк, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ.

По данным министерства, группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла удары по ВСУ в Харьковской области и ДНР.

"ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, два пикапа и шесть орудий полевой артиллерии, из них три иностранного производства. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение и нанесли удары по украинским силам в ДНР.

"Противник потерял до 275 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, пять пикапов и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США", - сказано в сообщении.

Группировкой "Центр" заняты более выгодные рубежи и позиции, заявили в Минобороны РФ.

По данным министерства, группировкой "Центр" нанесены удары по ВСУ в ДНР, Украина по теряла до 420 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, три пикапа, два орудия полевой артиллерии и мобильную станцию радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степовое Запорожской области, Антоновка и Янтарное Херсонской области", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, группировкой "Днепр" уничтожены до 50 украинских военнослужащих, боевая бронемашина, два автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад горючего.

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Украина ВСУ Минобороны РФ
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