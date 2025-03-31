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Глава "Роскосмоса" анонсировал включение ядерной космической программы в профильный нацпроект

Глава "Роскосмоса" анонсировал включение ядерной космической программы в профильный нацпроект
Генеральный директор "Роскосмос" Дмитрий Баканов
Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Ядерная космическая программа войдет в состав национального проекта по космосу, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник.

"В состав национального проекта в обязательном порядке войдут орбитальная группировка Российской Федерации, на базе которой будут оказываться основные услуги связи, дистанционного зондирования Земли и навигации, также пусковая программа - все семейство наших ракет и развитие космодромов, научный космос, пилотируемая космонавтика и ядерная космическая программа", - сказал Баканов.

"Из первоочередных задач, которые вижу, - это донастройка национального проекта в соответствии с вашими поручениями по его комплексности и взаимоувязке всех элементов", - сказал Баканов.

Глава "Роскосмоса" проинформировал президента, что по поручению премьер-министра Михаила Мишустина и первого вице-премьера Дениса Мантурова будет работать над коммерциализацией космоса и привлечением в отрасль частных инвесторов.

Роскосмос Дмитрий Баканов Владимир Путин
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