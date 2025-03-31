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Главы думских фракций на встрече с Набиуллиной задали вопросы о ДКП

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В преддверии отчета председателя Центрального банка РФ в Госдуме состоялась встреча руководителей думских фракций с Эльвирой Набиуллиной, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"В преддверии отчета председателя Банка России в Госдуме прошла встреча руководителей фракций с Эльвирой Набиуллиной. Состоялся хороший содержательный разговор. Все вопросы были озвучены. Они касались ключевых тем в части кредитно-денежной политики", - сказал Володин журналистам в понедельник.

По его словам, подготовка к отчету ведется в соответствии с установленной процедурой, при этом со стороны главы ЦБ высказана полная поддержка любого формата обсуждения вопросов, если это необходимо для фракций. Координирует подготовку комитет Госдумы по контролю.

Ранее сообщалось, что отчет главы ЦБ РФ состоится в Думе 9 апреля.


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