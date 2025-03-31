Сервис по проверке сим-карт запустят на Госуслугах 1 апреля

Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Сервис для проверки количества зарегистрированных на гражданина сим-карт начнет работать на портале Госуслуг с вечера 1 апреля, сообщило Минцифры.

"Уже завтра, 1 апреля, в 20:00 пользователям Госуслуг станет доступен сервис "Сим-карты". Вы сможете увидеть в личном кабинете, сколько и каких абонентских номеров зарегистрировано на вас у операторов. Это избавит от необходимости обращаться к каждому из них, чтобы убедиться, что на ваше имя не оформлены "серые" сим-карты", - говорится в сообщении пресс-службы Минцифры.

"Если ваш оператор уже подключился к дополнительному функционалу, вы сможете всего в несколько кликов заблокировать лишние или подозрительные сим-карты либо приостановить обслуживание по ним", - отмечается в сообщении.

Министерство напоминает, что согласно принятому ранее закону, с 1 апреля операторы не смогут оформить более 20 сим-карт гражданину России и более 10 сим-карт - иностранцу.

"Если число ваших сим-карт уже превышает эти лимиты, нужно отказаться от лишних. Россиянам - до 1 ноября, всем остальным - до 1 июля", - уточняется в сообщении.

Минцифры подчеркивает, что эти меры необходимы для того, "чтобы злоумышленники не могли оформлять сим-карты для массовых обзвонов".