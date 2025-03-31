Рябков заявил, что США манипулируют странами НАТО угрозой выйти из альянса

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков считает, что возможные намерения администрации США о выходе страны из НАТО вряд ли будут приведены в исполнения и являются способом воздействовать на членов альянса.

"Я не думаю, что это произойдёт. Я думаю, что в риторике, в вокабуляре, в лексике, которой пользуется нынешняя администрация [США], присутствует определённая доля бравады. Я думаю, что это элемент такого вербального кнута, которым можно пришпорить "натовскую лошадь", - сказал Рябков в интервью главному редактору журнала "Международная жизнь".

"Чтобы они расстались, должно произойти что-то совершенно для меня невообразимое. Я в это не верю. (...) Смычка европейских элит с американскими происходила на протяжении десятилетий, на почве теснейшего взаимодействия в сфере безопасности, я уже не беру экономическую сферу, культурную, идеологическую, это все при них. И вот просто перерезать эту пуповину и сказать, что на этом стоп? По-моему, это из разряда невозможного", - заявил замглавы российского МИД.

Между тем Рябков отметил, что военные расходы США продолжают увеличиваться. "Идёт неуклонное наращивание американских военных расходов, как и в целом расходов на силовые структуры. Уже это все превысило триллион долларов, это баснословная цифра", - сказал замминистра.

"Я понимаю, что есть определенные позывы с американской стороны попробовать "выбить" побольше денег на коллективную оборону из союзников по НАТО. Там тоже некоторые особо ретивые и агрессивно настроенные по отношению к России деятели с охотой иной раз готовы бежать впереди американского "паровоза" и принимать на себя повышенные "капиталистические обязательства" к каким-то датам. Возможно, к новой встрече с Трампом или еще к чему-то", - отметил Рябков.

"Но мы помним, как повышенные социалистические обязательства порой недовыполнялись в силу объективных причин. Понаблюдаем за тем, как у этой капиталистической "комсомолии" из Брюсселя хватит порыва и энтузиазма для того, чтобы выполнить всё, осваивая бюджетную "целину" в своих странах", - заявил замглавы МИД РФ.

Ранее аналогичную оценку возможности выхода США из военного блока дал глава российского МИД Сергей Лавров. "Не думаю, что американцы выйдут из НАТО. По крайней мере, Президент США Дональд Трамп никогда даже не намекал на то, что это может произойти", - говорится в тексте интервью, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.