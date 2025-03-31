В РКН связали проблемы в работе Steam со сбоем в инфраструктуре сервиса

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Специалисты Роскомнадзора (РКН) зафиксировали всплеск жалоб пользователей со всего мира на проблемы в работе игровой платформы Steam, которые могут быть связаны со сбоем в инфраструктуре сервиса, сообщила пресс-служба ведомства "Интерфаксу".

"31 марта с 20:00 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует сбой в работе крупнейшего онлайн-магазина компьютерных игр Steam, жалобы пользователей отмечены по всему миру, в частности в Германии, США, России и Великобритании", - говорится в сообщении.

"По предварительным данным, проблема связана со сбоем на инфраструктуре сервиса", - добавили в РКН.

Российские пользователи примерно с восьми вечера по Москве начали жаловаться на профильных ресурсах на сбои в работе Steam. За час только на сайте Downdetector было оставлено почти 4 тыс. жалоб, в том числе на невозможность подключиться к сервису.

Steam - онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, разработанный и поддерживаемый американской компанией Valve. Запущен в сентябре 2003 года.