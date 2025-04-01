МВД РФ добивается экстрадиции бывших сотрудников запрещенного ФБК

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В МВД России принимают меры для привлечения к уголовной ответственности и экстрадиции из-за рубежа обвиняемых в террористических и экстремистских преступлениях, сообщает пресс-центр министерства.

"В настоящее время профильные подразделения МВД РФ проводят комплекс мероприятий, направленных на привлечение к уголовной ответственности лиц, обвиняемых в совершении преступлений террористической и экстремистской направленности и проживающих в зарубежных странах. Указанные лица, являясь гражданами РФ, осуществляют деятельность, цель которой - дискредитация государственной политики нашей страны и дестабилизация обстановки в регионах", - говорится в сообщении министерства во вторник.

В частности, разыскиваются экс-сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в РФ экстремистской организацией и запрещен) Дмитрий Низовцев (признан в РФ иноагентом), Руслан Шаведдинов (признан в РФ иноагентом), а также Нина Волохонская (внесена в перечень террористов и экстремистов).

Низовцев в РФ обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 282.1 (участие в экстремистском сообществе), ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ), ч. 2 ст. 205.2 (публичное оправдание или пропаганда терроризма), ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от обязанностей иноагента); Шаведдинов - в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 282.1, ч. 2 ст. 207.3, ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, Волохонская - в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 282.1 УК РФ.

МВД также проверяет на причастность к указанной преступной деятельности Даниила Голубева (1996 г. р.), сторонника и пропагандиста ЛГБТ-сообщества (признано в РФ экстремистским и запрещено) Павла Грибунина (1997 г. р.) и Артема Ионова (2001 г. р.).

Согласно имеющимся у полиции материалам, среди перечисленных "есть лица, участвовавшие в деятельности ФБК и в несогласованных акциях, неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности".

"МВД России в рамках своей компетенции предпримет все предусмотренные законодательством меры для документирования их противоправной деятельности, инициирования соответствующих процессуальных решений, задержания и последующей экстрадиции в РФ для привлечения к уголовной ответственности", - резюмировали в министерстве.