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Лавров поедет в Казахстан на СМИД СНГ на следующей неделе

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит 11 апреля Алма-Ату, где примет участие в заседании Совета глав МИД СНГ.

"11 апреля в Алма-Ате министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в первом в этом году заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг на брифинге.

По ее словам, "главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам, обсудят приоритетные направления интеграционного взаимодействия в формате Содружества в текущем году". "Особое внимание, как ожидается, будет уделено подготовке к празднованию государств-участников Содружества к 80-летию Победы", - сообщила Захарова.

МИД РФ Сергей Лавров Мария Захарова
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