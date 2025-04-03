Москва подтверждает безальтернативность переговорного решения палестино-израильской проблемы

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Ситуацию вокруг Ближнего Востока обсудили замглавы МИД России Михаил Богданов и президент аналитического центра "США/Ближневосточный проект" Даниэлем Леви, сообщили на Смоленской площади.

"В ходе состоявшейся встречи обсуждались возможные пути стабилизации в "горячих точках" Ближнего Востока", - говорится в сообщении.

"С российской стороны была подтверждена безальтернативность переговорного решения палестино-израильской проблемы в соответствии с международно-правовой базой, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - информирует ведомство.

Кроме того, стороны акцентировали, что "путь к оздоровлению военно-политической обстановки на Ближнем Востоке в целом пролегает через налаживание коллективных дипломатических усилий при ведущей роли стран региона", отмечает МИД.