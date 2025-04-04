Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили работу

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Временные ограничения введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, сообщается в телеграм-канале представителя Росавиации Артема Кореняко в пятницу.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский", - написал Кореняко в своем телеграм канале.

Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы, уточняется в сообщении.