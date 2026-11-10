Трудовые мигранты в РФ с 2027 г. буду платить налог за неработающих членов семьи

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Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - МВД РФ инициировало принятие закона, который финансово ограничит возможность трудовых мигрантов привозить в Россию своих неработающих родственников.

"С 2027 года на каждого пребывающего члена семьи будет распространяться дополнительное налогообложение", - сказал глава МВД Владимир Колокольцев, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.

По его словам, данная мера позволит снизить нагрузку на весь социальный блок.

По словам Колокольцева, с 2025 года в России число неработающих и не обучающихся членов семей трудовых мигрантов снизилось на 20%.



