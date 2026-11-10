РФ не собирается препятствовать американцам в контактах с европейцами по Украине

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Россия не может и не хочет препятствовать американским переговорщикам в их контактах с европейскими странами по украинскому урегулированию, в том числе в ходе переговоров в Абу-Даби, хотя не считает такой формат перспективным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Американцы сказали, что до переговоров с нашей делегацией они проведут встречи с украинцами, с европейцами, видимо, чтобы зарядиться их бодрым духом, нацеленностью на устойчивый мир. Я не думаю, что это перспективная форма работы, но мы не можем и не хотим препятствовать американцам общаться с теми, с кем они считают нужным, ссылаясь на то, что это будет помогать переговорам", - сказал Лавров журналистам.

Лавров отметил, что переговоры в Абу-Даби посвящены "обсуждению параметров будущей архитектуры безопасности Украины, России и всего нашего региона, можно сказать, европейской безопасности".