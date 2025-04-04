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Депутаты намерены урегулировать вопрос утилизации фальсифицированных пестицидов

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который дает определение контрафактным и фальсифицированным пестицидам и агрохимикатам, описывает порядок их выявления и уничтожения.

Документ (N883107-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Авторы в пояснительной записке отмечают, что из-за отсутствия в законодательстве четких определений фальсифицированных и контрафактных пестицидов, а также установленных процедур их выявления и уничтожения, такие препараты имеют неопределенный правовой статус. В результате региональные власти не располагают ни полномочиями, ни средствами на их утилизацию: в бюджетах разных уровней не предусмотрены соответствующие статьи расходов. Это создает затруднения при обращении с опасной продукцией.

Согласно проекту закона, контрафактные пестициды и агрохимикаты - это те, что продаются с нарушением закона, а фальсифицированные - это продукция с ложной информацией о составе, производителе или свойствах.

Сотрудники Россельхознадзора смогут отбирать образцы, чтобы проверить, соответствуют ли они зарегистрированным данным и маркировке. Если есть признаки подделки, контрафакта или препарат не зарегистрирован, а также если нельзя проследить его происхождение, они будут вправе приостановить его продажу.

Фальсифицированные и контрафактные пестициды должны быть изъяты из оборота. "Владелец фальсифицированных или контрафактных пестицидов и агрохимикатов обязан изъять их из обращения самостоятельно", - говорится в тексте законопроекта.

Правительство РФ определит порядок изъятия из обращения и порядок уничтожения фальсифицированных и контрафактных пестицидов и агрохимикатов.

В случае принятия закон вступает в силу с 1 марта 2026 г.

Россельхознадзор Госдума
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