Вскрытие льда началось на Байкале

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Сильный ветер и высокие дневные температуры способствуют стремительному разрушению льда на Байкале, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в воскресенье.

В сообщении говорится, что лед вскрылся в районе Бугульдейки, акватория быстро очищается.

Сотрудники МЧС России информируют, что и в других частях озера наблюдаются аналогичные процессы.

Как сообщалось, накануне по Иркутской области прошел ураган, скорость ветра достигала 34 м/c.