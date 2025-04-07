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В четырех округах Ставрополья посевы побило градом

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Часть сельхозугодий Ставропольского края пострадала от прошедшего в субботу града, сообщил в Telegram глава региона Владимир Владимиров.

"Ставрополье атаковала стихия. В Изобильненском, Грачевском, Георгиевском, Минераловодском и Андроповском округах прошел град. Пострадали посевы, в каком объеме - сейчас оценивают специалисты. Дальнейшие шаги определим по результату", - написал он.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Минсельхоза региона, речь идет об озимых культурах, которыми под урожай 2025 года в регионе засеяно более 2 млн га.

По словам Владимирова, защищать сельхозугодия (а также населенные пункты) от градобоя в ближайшем будущем будет противоградовая служба. Она начнет работу с 1 мая и, согласно обновленным условиям договора с властями, будет работать до полного исчерпания запаса снарядов.

Губернатор также поручил краевому Минсельхозу в 2026 году определить срок начала работы противоградовой службы еще раньше - с апреля.

Ранее сообщалось, что на начало марта 95% озимых находятся в удовлетворительном состоянии. В начале февраля этот показатель составлял 94%. На состояние озимых культур положительно повлияли прошедшие в феврале снегопады.

Ставрополье - один из крупнейших сельскохозяйственных регионов РФ. По итогам уборочной кампании 2024 года край собрал 8,3 млн тонн зерна и зернобобовых, однако урожай из-за плохих погодных условий, в том числе засухи, снизился на 9,7% к уровню 2023 года.

Минсельхоз Ставрополье Владимир Владимиров
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