Мишустин заявил, что порядка 90% озимых в хорошем и удовлетворительном состоянии

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Порядка 90% посевов озимых зерновых культур в РФ находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу.

"Сегодня порядка 90% озимых зерновых в хорошем и удовлетворительном состоянии, поэтому мы рассчитываем, что весенние полевые работы пройдут успешно", - - сказал глава правительства.

Озимые культуры в этом году занимают около 20 млн га.

"Прошу профильные ведомства следить за ценами на все, что требуется аграриям для посевной, и оперативно реагировать, при необходимости, помогать нашим сельхозпроизводителям, у них сейчас самый важный период", - заявил он.

Отметив, что правительство продолжает помогать аграриям, Мишустин подчеркнул, что важно ускорить доведение субсидий до сельхозпроизводителей и обеспечить их всем необходимым для проведения весенних полевых работ, в том числе удобрениями, средствами защиты растений, техникой, топливом. "И, конечно, проверенными и качественными семенами отечественной селекции, как уже достигнуто по зерновым, большая часть из которых - российского происхождения, - сказал он. - Конечно, мы ждем, чтобы так было и по другим сельхозкультурам".

Как заявил Мишустин, необходимо увеличить объем агрострахования, чтобы уменьшить потери аграриев из-за неблагоприятных погодных условий. В 2024 году благодаря соответствующим договорам было застраховано почти 20% всех посевных площадей, что составляет более 15 млн га. В 2025 году объем страхования с господдержкой вырастет до 7 млрд рублей, что позволит еще большему числу сельхозпроизводителей снизить риски за счет страховых выплат.

Как сообщалось, по данным Минсельхоза, общая площадь посевов в этом году составит 83,7 млн га, что на 1 млн га больше, чем в 2024 году. В структуре площадей 28 млн 833,8 тыс. га отведено посевам яровых зерновых культур (28 млн 930,3 тыс. га в 2024 году).



