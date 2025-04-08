Госдума ужесточила "антиотмывочное" законодательство в сфере оборота драгметаллов и камней

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который обязывает банки направлять в Росфинмониторинг сведения о проведении операций с драгоценными металлами и камнями на сумму свыше 1 млн руб.

Документ (N658358-8) был внесен в парламент правительством РФ в июне 2024 г.

Согласно действующему законодательству, на сумму от 1 млн руб. подлежат контролю ряд банковских операций по счетам: открытие вклада с внесением наличных в пользу третьих лиц или зачисление средств по счетам компании, если она работает менее трех месяцев. Принятый закон добавляет к этому перечню операции по зачислению/списанию средств по счетам юридического лица или ИП, осуществляющего куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгметаллов и камней, лома таких изделий.

Закон вступит в силу по истечении 120 дней после дня его официального опубликования.

В первом чтении документ содержал новеллу, согласно которой банкам запрещалось списывать средства с банковских счетов компаний и ИП, которые нарушили законодательство РФ и не встали на специальный учет в системе по контролю в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК), однако к третьему чтению эту норму из документа убрали.