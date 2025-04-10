Иркутский губернатор предложил включить регион в планируемый в Сибири кластер по РЗМ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил о готовности региона стать одной из площадок кластера редкоземельных металлов, предусмотренного планом по реализации стратегии развития Сибири, сообщает пресс-служба областного правительства по итогам совещания у зампредседателя правительства РФ Дмитрия Патрушева в Москве.

"На территории региона сформирована научно-технологическая база в сфере химии и металлургии, консолидирующая ведущие научные, образовательные организации и межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня "Байкал". Учитывая наличие богатых запасов тантала и ниобия, научного потенциала, перспективных кооперационных цепочек, мы готовы стать участниками кластера и выступить одной из площадок для создания кластера редкоземельных металлов", - цитирует Кобзева пресс-служба.

На совещании губернатор отметил, что в Иркутской области расположена Саянская редкометалльная рудная провинция, которая является крупнейшей по запасам и уникальной по качеству сырья в стране и мире. Здесь выявлено и оценено 11 крупных месторождений, в том числе тантала и ниобия: Белозиминское (запасы ниобия 750 тыс. тонн), Большетагнинское (запасы ниобия 407,5 тыс. тонн) и Зашихинское (запасы ниобия 157 тыс. тонн, тантала - 15,7 тыс. тонн).

Кобзев подчеркнул, что привлечены инвесторы по освоению редкоземельных месторождений. Компания ЗАО "Техноинвест Альянс" реализует проект по освоению Зашихинского месторождения. В Нижнеудинском районе предусматривается строительство горно-обогатительного комбината, на котором будет производиться два вида концентратов: тантал-ниобиевый и циркониевый мощностью в среднем 8 тыс. и 110 тыс. тонн в год соответственно.

Еще один перспективный проект - освоение Большетагнинского месторождения, планируемый к реализации АО "СТ Элементы". Мощность проекта - 20 тыс. тонн ниобиевого концентрата и 10 тыс. тонн феррониобия. В настоящее время компанией ведутся подготовительные работы для проведения геологоразведочных работ. Объем инвестиций по проекту составит свыше 29 млрд рублей, будет создано 520 рабочих мест.