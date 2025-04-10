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Иркутский губернатор предложил включить регион в планируемый в Сибири кластер по РЗМ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил о готовности региона стать одной из площадок кластера редкоземельных металлов, предусмотренного планом по реализации стратегии развития Сибири, сообщает пресс-служба областного правительства по итогам совещания у зампредседателя правительства РФ Дмитрия Патрушева в Москве.

"На территории региона сформирована научно-технологическая база в сфере химии и металлургии, консолидирующая ведущие научные, образовательные организации и межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня "Байкал". Учитывая наличие богатых запасов тантала и ниобия, научного потенциала, перспективных кооперационных цепочек, мы готовы стать участниками кластера и выступить одной из площадок для создания кластера редкоземельных металлов", - цитирует Кобзева пресс-служба.

На совещании губернатор отметил, что в Иркутской области расположена Саянская редкометалльная рудная провинция, которая является крупнейшей по запасам и уникальной по качеству сырья в стране и мире. Здесь выявлено и оценено 11 крупных месторождений, в том числе тантала и ниобия: Белозиминское (запасы ниобия 750 тыс. тонн), Большетагнинское (запасы ниобия 407,5 тыс. тонн) и Зашихинское (запасы ниобия 157 тыс. тонн, тантала - 15,7 тыс. тонн).

Кобзев подчеркнул, что привлечены инвесторы по освоению редкоземельных месторождений. Компания ЗАО "Техноинвест Альянс" реализует проект по освоению Зашихинского месторождения. В Нижнеудинском районе предусматривается строительство горно-обогатительного комбината, на котором будет производиться два вида концентратов: тантал-ниобиевый и циркониевый мощностью в среднем 8 тыс. и 110 тыс. тонн в год соответственно.

Еще один перспективный проект - освоение Большетагнинского месторождения, планируемый к реализации АО "СТ Элементы". Мощность проекта - 20 тыс. тонн ниобиевого концентрата и 10 тыс. тонн феррониобия. В настоящее время компанией ведутся подготовительные работы для проведения геологоразведочных работ. Объем инвестиций по проекту составит свыше 29 млрд рублей, будет создано 520 рабочих мест.

Игорь Кобзев Иркутская область Нижнеудинский район Саянская редкометалльная рудная провинция
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