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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Заявки на проведения очного шествия "Бессмертного полка" поданы в 60 странах

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Заявки на проведение акции "Бессмертный полк" в очном формате направлены властям 60 стран, сообщила сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева на пресс-конференции.

Также она сообщила, что более чем в 100 странах "в том или ином виде шествия пройдут, и в тех странах, где не требуется специальных заявок в том случае, если шествие проходит на территории посольства".

"Бессмертный полк" - международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны. Ежегодно в День Победы участники движения проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников - участников войны.

В 2020 и 2021 годах акция "Бессмертный полк" проходила 9 мая в онлайн-формате из-за эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом. В 2022 году шествие прошло в традиционном формате. В 2023 году организаторы приняли решение отказаться от проведения традиционного шествия.

В 2024 году в России традиционного шествия не будет в связи с существующими угрозами общественной безопасности.

Бессмертный полк
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