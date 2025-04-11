Что произошло за день: пятница, 11 апреля

Встреча Путина и Уиткоффа, пополнение реестра иноагентов, решение Пекина повысить пошлины на товары из США до 125%, рекордная цена золота

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Петербурге проходит встреча президента РФ Владимира Путина и Стива Уиткоффа, спецпосланника президента США по Ближнему Востоку. Ранее в пятницу с Уиткоффом встретился глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

- Дональд Трамп заявил, что российской стороне нужно "начать действовать" для урегулирования украинского конфликта.

- Минюст включил в реестр иностранных агентов бывшего главу МИД России Андрея Козырева, филолога Николая Эппле, украинскую журналистку Дарью Счастливую и правозащитницу Анну Каретникову. В список внесено также общественно-политическое движение "Удмуртия против коррупции".

- Китай объявил об увеличении пошлин на товары из США с 84% до 125%. Ранее сообщалось, что американские пошлины на товары из Китая в общей сложности составляют 145%.

- Парламент Финляндии утвердил предложение правительства о полном запрете сделок с недвижимостью для россиян.

- Вопрос возобновления прямого авиасообщения с США связан со снятием санкций с "Аэрофлота", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

- Цена золота впервые в истории превысила $3 250 за унцию.

- Хоккеист СКА Александр Никишин перейдет в клуб НХЛ "Каролина Харрикейнз".