Поиск

Что произошло за день: пятница, 11 апреля

Встреча Путина и Уиткоффа, пополнение реестра иноагентов, решение Пекина повысить пошлины на товары из США до 125%, рекордная цена золота

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Петербурге проходит встреча президента РФ Владимира Путина и Стива Уиткоффа, спецпосланника президента США по Ближнему Востоку. Ранее в пятницу с Уиткоффом встретился глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

- Дональд Трамп заявил, что российской стороне нужно "начать действовать" для урегулирования украинского конфликта.

- Минюст включил в реестр иностранных агентов бывшего главу МИД России Андрея Козырева, филолога Николая Эппле, украинскую журналистку Дарью Счастливую и правозащитницу Анну Каретникову. В список внесено также общественно-политическое движение "Удмуртия против коррупции".

- Китай объявил об увеличении пошлин на товары из США с 84% до 125%. Ранее сообщалось, что американские пошлины на товары из Китая в общей сложности составляют 145%.

- Парламент Финляндии утвердил предложение правительства о полном запрете сделок с недвижимостью для россиян.

- Вопрос возобновления прямого авиасообщения с США связан со снятием санкций с "Аэрофлота", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

- Цена золота впервые в истории превысила $3 250 за унцию.

- Хоккеист СКА Александр Никишин перейдет в клуб НХЛ "Каролина Харрикейнз".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков допустил возможность нового телефонного разговора Путина и Трампа

Песков допустил возможность нового телефонного разговора Путина и Трампа

Росстат повысил оценку роста ВВП России в 2024 году с 4,1% до 4,3%

Росстат повысил оценку роста ВВП России в 2024 году с 4,1% до 4,3%

Инфляция в РФ в марте составила 0,65%, годовая ускорилась до 10,34%

Песков заявил о закрытом характере нынешних переговоров Путина и Уиткоффа

Началась встреча Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге

Иноагентом признан бывший глава МИД России Андрей Козырев

Иноагентом признан бывший глава МИД России Андрей Козырев

Годовая выручка российской "дочки" Barilla выросла до 15,444 млрд рублей

Годовая выручка российской "дочки" Barilla выросла до 15,444 млрд рублей

В Кремле анонсировали встречу Путина с Уиткоффом

В Кремле анонсировали встречу Путина с Уиткоффом

Дмитриев и Уиткофф провели встречу в Петербурге

Спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в РФ. Обобщение

Спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в РФ. Обобщение
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне71 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6171 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе384 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });