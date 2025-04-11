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Песков допустил возможность нового телефонного разговора Путина и Трампа

Песков допустил возможность нового телефонного разговора Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможность нового телефонного разговора президентов России и США по итогам визита спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Россию.

"Теоретически возможен: или да, или нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Встреча Путина с Уиткоффом продолжается уже более двух часов, сообщил Песков. У него поинтересовались, каким было начало встречи. "Обычным, деловым. Это же встреча для работы, это рабочая встреча", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ заметил, что встреча продолжительная. "Она растянута по времени, достаточно продолжительная, собственно, как и были предыдущие (встречи - ИФ)", - сказал он.

Владимир Путин Стив Уиткофф Дмитрий Песков
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