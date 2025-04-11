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Иноагентом признан бывший глава МИД России Андрей Козырев

Также в реестр включены Анна Каретникова и Николай Эппле

Иноагентом признан бывший глава МИД России Андрей Козырев
Андрей Козырев
Фото: Юрий Самолыго/ТАСС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Минюст включил в реестр иностранных агентов четырех человек и одну организацию.

Иноагентами признаны бывший глава МИД России Андрей Козырев, филолог Николай Эппле, украинская журналистка Дарья Счастливая и правозащитник, бывший аналитик УФСИН Москвы Анна Каретникова, а также общественно-политическое движение "Удмуртия против коррупции".

Козыреву, который был министром иностранных дел с октября 1990 года (МИД РСФСР) до января 1996 года, а также депутатом Госдумы I и II созывов, вменяют распространение фейков о решениях и политике российских властей, а также фейков, направленных на создание негативного образа российской армии, выступления против СВО и взаимодействие с иностранными площадками.

"А.Г. Каретникова принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также в распространении сообщений и материалов иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, принимала участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами. Является сотрудницей проекта, включенного в реестр иностранных агентов, проживает за пределами Российской Федерации", - сказано в пресс-релизе.

Дарья Счастливая, по данным Минюста, распространяла фейки о решениях и политике российских властей, а также "недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа" российских военных, выступала против СВО и призывала к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации.

Николаю Эппле вменили распространение таких же фейков, выступления против СВО, а также участие в создании и распространении контента иноагентов и создании "сообщений и материалов иностранных и международных организаций", признанных в России нежелательными. деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

"Общественно-политическое движение "Удмуртия против коррупции" распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации. Выступало против специальной военной операции на Украине. Принимало участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Взаимодействует и поддерживает проекты организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории Российской Федерации", - объяснило министерство.

Из реестра иноагентов Минюст исключил НКО "Фонд защиты гласности" в связи с его ликвидацией.

Минюст МИД Андрей Козырев Николай Эппле Анна Каретникова
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