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Парламент Финляндии одобрил запрет россиянам на сделки с недвижимостью

Парламент Финляндии одобрил запрет россиянам на сделки с недвижимостью
Фото: АР/ТАСС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Парламент Финляндии единогласно утвердил предложение правительства о полном запрете россиянам на сделки с недвижимостью, сообщило в пятницу министерство обороны страны.

"Я считаю очень важным и испытываю огромное удовольствие, что парламент поддержал это предложение, целью которого является укрепление национальной безопасности. Это решение посылает четкий сигнал: мы не позволим дестабилизировать Финляндию", - заявил министр обороны Антти Хаккянен.

По его словам, в числе следующих мер по усилению безопасности – "законодательство, расширяющее возможности для вмешательства в недвижимость, которая уже была приобретена".

В Минобороны ранее заявляли, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу безопасности в Европе, а недвижимость является формой враждебного влияния.

Финляндия РФ
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