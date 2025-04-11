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Мужчина погиб при атаке дрона в Курской области

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Мужчина погиб при атаке украинского беспилотника на автомобиль в селе Ольговка Кореневского района Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале вечером в пятницу.

По его данным, украинский дрон атаковал легковой автомобиль, "в котором находились два человека, ехавшие проверить состояние дома".

В результате атаки, сообщил губернатор, погиб 24-летний пассажир, житель Кореневского района.

Курская область Александр Хинштейн
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