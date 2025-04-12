Два украинских беспилотника уничтожены в Орловской области

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника в Орловской области в ночь на субботу, сообщил глава региона Андрей Клычков.

"Ночью в нашем регионе дважды объявлялась ракетная опасность. Также силами ПВО над областью были уничтожены два БПЛА", - написал Клычков в своем телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений нет.

Ранее об отражении ночной атаки сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.