ВМФ РФ усиливается новой АПЛ "Пермь"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Военно-морской флот усиливается новой атомной подводной лодкой (АПЛ) "Пермь" - первым штатным носителем гиперзвуковых ракет "Циркон".

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Северодвинск, где примет участие в церемонии поднятия флага на новой многоцелевой АПЛ "Пермь".

С поднятием флага состоится ввод подлодки в боевой состав ВМФ России.

В материалах к поездке президента отмечается, что АПЛ "Пермь" является первым штатным носителем гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".

"Пермь" - пятая в линейке многоцелевых АПЛ проекта "Ясень-М". Проект "Ясень-М" относится к четвертому поколению атомных подлодок.

В ходе поездки в Архангельскую область Путин также проведет совещание по вопросу развития группировки многоцелевых атомных подводных лодок ВМФ России.