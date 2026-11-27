Путин прилетит в Северодвинск, где займется вопросами группировки атомных подлодок ВМФ РФ

Фото: Андрей Гордеев/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибудет в Северодвинск (Архангельская область), где проведет совещание по вопросу развития группировки многоцелевых атомных подводных лодок ВМФ России.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перед совещанием Путин примет участие в церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере "Пермь".

Песков подчеркнул, что атомный подводный флот - "очень важная составляющая ядерной триады России, а важность самой ядерной триады в нынешних геополитических условиях каждый день себя подтверждает, ее невозможно переоценить".

"Наша страна существует сейчас в весьма и весьма враждебном окружении, поэтому ядерная триада является надежной гарантией нашей безопасности", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Кроме того, по словам Пескова, Путин будет заниматься региональными делами, встретится с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

Путин посещал Архангельскую область больше года назад - в июле 2025 года, и тогда также присутствовал на церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце "Князь Пожарский" и провел совещание по стратегии развития подводных сил ВМФ РФ.