В МАИ сообщили о начале разработки единой платформы для малых спутников

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Московский авиационный институт (МАИ) разрабатывает единую платформу для малых космических аппаратов, до конца года планируется испытать ее макет на орбите, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе института.

"Центр космических технологий Московского авиационного института ведет разработку универсальной платформы малого спутника, предназначенной для полезной нагрузки. Ее компоненты будут создаваться с использованием технологии 3D-печати", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разработчики изготовили макет корпуса, на данном этапе проводятся испытания двигателя, систем стабилизации и раскрытия солнечных батарей, а также ведется создание различных агрегатов для спутниковой системы.

"К концу этого года разработчики планируют создать и испытать в космическом пространстве полноразмерные макеты, а также приступить к отработке серийного производства", - сообщили в МАИ.

По словам пресс-службы, платформа будет адаптирована для выполнения задач по навигации, телевещанию, дистанционному зондированию Земли и управлению дронами.

"Предполагается, что под платформу, разработанную в МАИ, можно будет в минимальные сроки адаптировать любую полезную нагрузку. Комплектующие для платформы будут производить в МАИ: как для собственных нужд, так и для внешних заказчиков", - сказали в институте.

Там сообщили, что у платформы планируется модульное крепление солнечных панелей для регулирования энергопотребления.