Путин отметил вклад еврейских общин России в сбережение традиций

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах.

"Этот особо почитаемый иудеями всего мира праздник отмечается в память о большом, поистине великом событии в истории еврейского народа - избавлении от рабства, обретении долгожданной свободы", - говорится в тексте поздравительной телеграммы, опубликованной в субботу на сайте Кремля.

"Отрадно, что еврейские общины России многое делают для сбережения древних религиозных, национальных обычаев и традиций, воспитывают у молодежи уважение к бесценному культурному, духовному наследию предков. И конечно, самого искреннего признания заслуживает деятельное участие российских евреев в общественной жизни страны, в реализации востребованных патриотических, благотворительных, образовательных, просветительских инициатив", - отметил Путин.