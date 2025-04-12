Президент РФ видит ракетно-космическую отрасль одним из локомотивов роста экономики

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики, отметил, что эта отрасль должна стать одним из локомотивов роста национальной экономики, сообщается в субботу на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с Днем космонавтики - с праздником, объединяющим все поколения граждан страны. И конечно, самые теплые слова - первопроходцам, ветеранам ракетно-космической отрасли, которые своим самоотверженным трудом заложили традиции честного служения избранному делу, Родине, народу", - говорится в поздравительной телеграмме президента.

Путин напомнил, что легендарный старт Юрия Алексеевича Гагарина 12 апреля 1961 года навсегда останется ярким, поистине эпохальным событием XX столетия, великим триумфом нашего Отечества.

"Мы искренне гордимся прославленной плеядой выдающихся ученых, конструкторов, космонавтов, инженеров, военных и гражданских специалистов - настоящих патриотов и подвижников, стоявших у истоков национальной космической программы", - заявил президент РФ.

"Сегодня ракетно-космический комплекс решает сложные задачи по укреплению научно-технического потенциала, совершенствованию производственной базы и наземной инфраструктуры, разработке передовых образцов техники для изучения и освоения космоса, реализации важных оборонных программ, в том числе связанных с проведением специальной военной операции", - отметил Путин.

Он подчеркнул, что "освоение Вселенной, использование космических систем - сфера высочайшей глобальной конкуренции".

"И чтобы занимать лидерские позиции, обеспечивать достижение национальных целей развития, важно постоянно двигаться вперед, совместно с бизнесом, наукой, исследовательскими центрами наращивать производство спутников, внедрять современную компонентную базу, новые материалы, цифровые и ядерные технологии, работать над перспективными пилотируемыми кораблями и ракетоносителями. Ракетно-космическая отрасль должна стать одним из локомотивов роста национальной экономики, обеспечения технологического суверенитета страны, повышения качества жизни людей во всех регионах России", - заявил Путин.