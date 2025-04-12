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Кабмин РФ утвердил правила предоставления субсидий на создание модульных отелей

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий на создание модульных гостиниц в 2025-2027 годах, что позволит создать новые объекты размещения для туристов, сообщает в субботу пресс-служба правительства.

"Средства господдержки будут направляться на финансовое обеспечение или возмещение затрат на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения для туристов. При этом инвесторам на Дальнем Востоке, в Арктике и на Крайнем Севере разрешается использовать субсидии на возведение некапитальных средств размещения незаводского производства. Это связано с отдаленностью таких территорий от центров производства модульных конструкций и высокой стоимостью затрат на их доставку", - говорится в сообщении.

Среди приоритетных направлений - реализация инвестиционных проектов в новых регионах и на территориях особых экономических зон туристско-рекреационного типа, строительство объектов вблизи автомобильных турмаршрутов, проходящих по участкам федеральных дорог М-4 "Дон", М-8 "Холмогоры", М-11 "Нева", М-12 "Восток".

"Итоги конкурсного отбора инвестиционных проектов будут определены решением специальной комиссии, состав и положение о которой утверждает Минэкономразвития", - говорится в сообщении.

Как поясняют в пресс-службе, поддержка будет предоставляться в рамках федерального проекта "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения", входящего в новый национальный проект "Туризм и гостеприимство". В федеральном бюджете на 2025-2027 годы на эти цели предусмотрено 15 млрд рублей.

Правительство РФ
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