Летевший из Москвы в Китай самолет вынужденно сел в Новосибирске

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Самолет, следовавший из Москвы в Гуанчжоу (Китай), совершил вынужденную посадку в аэропорту "Толмачево" (Новосибирск) по причине технической неисправности генератора.

На борту авиалайнера находилось 386 человек, никто из пассажиров при этом не пострадал, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР в субботу.

Также сообщается, что все пассажиры были пересажены на резервный борт, который продолжил следование по маршруту.

В связи с инцидентом Новосибирским следственным отделом Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР организована доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).