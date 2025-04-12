За сутки на курском направлении ВСУ потеряли более 175 военных

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины на курском направлении в течение суток потеряли более 175 человек, заявили в Минобороны РФ в субботу.

Как говорится в сообщении, за сутки также уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортер, семь автомобилей, 155 мм гаубица М777 и три миномета ВСУ.

По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла там свыше 73 820 военнослужащих.

Согласно сообщению Минобороны, в ходе наступательных действий в Курской области подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районе села Горналь и хутора Олешня.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Мирополье, Могрица, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области", - заявили в ведомстве.