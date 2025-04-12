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Двух имамов уличили в сокрытии информации о терроризме в Ингушетии

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Двое жителей Ингушетии стали фигурантами уголовных дел по подозрению в сокрытии информации о просьбе одного из террористов собрать деньги для совершения преступлений, сообщили "Интерфаксу " в СУСКР по региону.

"По версии следствия, в августе 2023 года участник запрещенной на территории России международной террористической организации обратился к подозреваемым с просьбой об оказании финансовой и другой помощи, необходимой для продолжения террористической деятельности", - сказал представитель ведомства.

По его данным, фигуранты, зная о совершении преступлений террористического характера, не сообщили об этом в правоохранительные органы.

Им вменяют ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении). Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по региону.

Как уточнили агентству в правоохранительных органах, сотрудники республиканского ЦПЭ и УФСБ выяснили, что летом 2023 года Ганиев, участник обусловленной ячейки запрещенной в России международной террористической организации под предводительством Гуражева, обратился к имамам мечетей Карабулака и Назрани Султыгову и Тамасханову с просьбой оказать ему финансовую помощь.

Силовики полагают, что деньги мужчине нужны были для продолжения террористической деятельности . Религиозные деятели не являются близкими родственниками Ганиева и могли сообщить о совершенных им преступлениях. Но они этого не сделали.

В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Между тем, как сообщает Миннац республики, власти Ингушетии и правоохранители предупредили жителей об ответственности за участие в несанкционированных акциях протеста из-за задержания подозреваемых.

Сам Ганиев был ликвидирован в ходе спецоперации на территории города Сунжа (Ингушетия) в ноябре 2023 года, а Гуражев и его бандгруппа - в марте минувшего года в многоквартирном доме в Карабулаке.

Ингушетия СКР
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