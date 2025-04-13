Один человек ранен из-за атаки дрона в Белгородской области

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Женщина получила ранение в результате атаки украинского дрона в городе Шебекино Белгородской области, сообщил в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Бойцы самообороны доставили пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением правой ноги в Шебекинскую ЦРБ. Для продолжения дальнейшего лечения бригада СМП транспортирует ее в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

"От детонации дрона посечен осколками стоящий автобус", - добавил Гладков.