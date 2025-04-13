ЛЭП и два цеха одного предприятия повреждены дронами ВСУ в Белгородской области

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках на регион со стороны Украины.

"В городе Шебекино поздно вечером и рано утром от ударов трех дронов по предприятию повреждены два производственных цеха и линия электропередачи", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Поздно вечером в селе Герасимовка Валуйского муниципального округа в результате атаки FPV-дрона поврежден автобус сельхозпредприятия.

Ночью после сбросов взрывных устройств с беспилотников в селе Долгое поврежден частный дом, а также сгорели летняя кухня, гараж и автомобиль.

В селе Борки повреждены частный дом, надворная постройка, автомобиль и линия электропередачи, в результате чего в одном из домов временно отсутствует электроснабжение.

После ночных сбросов взрывных устройств с БПЛА в селе Тишанка Волоконовского района повреждены два частных дома и надворная постройка, в хуторе Шаховка - два частных домовладения.