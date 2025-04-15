Путин проведет заседание президиума Госсовета о развитии инфраструктуры для жизни

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет по видеоконференцсвязи заседание президиума Государственного Совета России на тему "О развитии инфраструктуры для жизни", сообщила пресс-служба Кремля.

"Основные темы к обсуждению - меры по улучшению жилищных условий граждан, обновление муниципальной инфраструктуры и общественных пространств для создания комфортной среды, повышение качества услуг в сфере ЖКХ, развитие дорожной сети и работа общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Пресс-служба информирует, что с докладами выступят вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, глава Республики Татарстан, председатель комиссии Госсовета РФ "Инфраструктура для жизни" Рустам Минниханов, глава Республики Бурятия, председатель комиссии Госсовета РФ "Эффективная транспортная система" Алексей Цыденов, мэр Москвы, председатель комиссии Госсовета РФ "Государственное и муниципальное управление" Сергей Собянин; губернатор Московской области, председатель комиссии Госсовета РФ "Экономика данных" Андрей Воробьев и губернатор Сахалинской области, председатель комиссии Госсовета РФ "Инвестиции" Валерий Лимаренко.