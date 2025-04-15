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Обвал породы произошел на шахте "Садкинская" в Ростовской области

По предварительным данным, под завалами остались два шахтера

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Обвал породы произошел на шахте "Садкинская" в Белокалитвинском районе Ростовской области, предварительно двое шахтеров остаются под завалами, 75 работников подняты на поверхность, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

"В Белокалитвинском районе в подземной горной выработке шахты "Садкинская" утром произошел обвал породы. В этот момент в забое находились порядка 75 работников, которые были подняты на поверхность. По предварительным данным, в забое под завалом остались два шахтера", - написал Слюсарь.

По его словам, горные спасатели приступили к работам.

"На место выехали представители районной администрации", - добавил Слюсарь.

ООО "Шахтоуправление "Садкинское" - единственное действующее угледобывающее предприятие ООО "Южная угольная компания" ("Южуголь"). "Южная угольная компания" создана в 2004 году, занимается добычей, обогащением и реализацией антрацитового угля и является одним из ведущих в РФ производителей антрацита.

Юрий Слюсарь Садкинская Ростовская область
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