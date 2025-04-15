Уголовное дело возбуждено после обвала на шахте "Южугля" в Ростовской области

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о нарушении требований промбезопасности возбуждено после обвала в ООО "Шахтоуправление "Садкинское" (угледобывающее предприятие "Южугля") в Ростовской области, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Дело возбуждено по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

"По предварительным данным, 15 апреля 2025 года на шахте "Садкинская" в хуторе Голубинка Белокалитвинского района произошло обрушение породы и крепи горной массы в подготовительном забое подкоренного штрека. Предварительно, под завалами могут находиться люди, на месте проводятся аварийно-спасательные работы", - говорится в сообщении.

Следственная группа с привлечением следователей-криминалистов регионального следственного комитета проводит осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, организована проверка в связи с обрушением породы на шахте "Садкинская".

Утром 15 апреля на шахте "Садкинская" в Белокалитвенском районе Ростовской области в подземной горной выработке произошел обвал породы. Предварительно под завалами остаются двое шахтеров, 75 работников подняты на поверхность.