Поиск

Уголовное дело возбуждено после обвала на шахте "Южугля" в Ростовской области

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о нарушении требований промбезопасности возбуждено после обвала в ООО "Шахтоуправление "Садкинское" (угледобывающее предприятие "Южугля") в Ростовской области, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Дело возбуждено по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

В РоссииОбвал породы произошел на шахте "Садкинская" в Ростовской областиЧитать подробнее

"По предварительным данным, 15 апреля 2025 года на шахте "Садкинская" в хуторе Голубинка Белокалитвинского района произошло обрушение породы и крепи горной массы в подготовительном забое подкоренного штрека. Предварительно, под завалами могут находиться люди, на месте проводятся аварийно-спасательные работы", - говорится в сообщении.

Следственная группа с привлечением следователей-криминалистов регионального следственного комитета проводит осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, организована проверка в связи с обрушением породы на шахте "Садкинская".

Утром 15 апреля на шахте "Садкинская" в Белокалитвенском районе Ростовской области в подземной горной выработке произошел обвал породы. Предварительно под завалами остаются двое шахтеров, 75 работников подняты на поверхность.

ООО "Шахтоуправление "Садкинское" - единственное действующее угледобывающее предприятие ООО "Южная угольная компания" ("Южуголь"). "Южная угольная компания" создана в 2004 году, занимается добычей, обогащением и реализацией антрацитового угля и является одним из ведущих в РФ производителей антрацита.

Ростовская область Южная угольная компания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Обвал породы произошел на шахте "Садкинская" в Ростовской области

Военная операция на Украине

115 украинских беспилотников сбили за ночь над регионами РФ

ЦБ РФ отозвал лицензию у Промтрансбанка

Военная операция на Украине

Курск подвергся массированной атаке беспилотников

Лавров заявил, что Россия не разрушала инструменты контроля над вооружениями

Лавров заявил, что Россия не разрушала инструменты контроля над вооружениями

Суд в Москве отправил американца Татера на принудительное лечение

Суд в Москве отправил американца Татера на принудительное лечение

Что произошло за день: понедельник, 14 апреля

Минобрнауки РФ предложило убрать ответы на тесты для иностранцев по русскому языку

Суд в Екатеринбурге удовлетворил иск о ликвидации "Фонда Ройзмана"

Российские заводы американской Silgan перешли в управление Адыгеи

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6191 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2242 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе386 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });