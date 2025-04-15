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ФАС и ЦБ направили банкам рекомендации о раскрытии клиентам условий по вкладам

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба и Банк России в целях сокращения недобросовестных практик направили банкам рекомендации о размещении рекламы вкладов в мобильных приложениях, личных кабинетах и других дистанционных каналах, сообщила ФАС.

В рекомендациях описаны практики, которые могут вводить в заблуждение потребителей относительно условий вклада.

Регуляторы рекомендуют банкам указывать полную информацию о возможном доходе клиентов по вкладу, включая все условия его получения. Кроме того, банкам необходимо указывать значение минимальной гарантированной ставки по вкладу без использования специальных графических приемов, позволяющих делать акцент на наиболее привлекательных параметрах.

Ведомства также рекомендуют банкам отказаться от автоматического проставления отметок за потребителей в инструментах расчета - "калькуляторах" по банковским вкладам.

ФАС и Банк России обращают внимание кредитных организаций на необходимость определения вида банковского вклада на основании его условий, вне зависимости от маркетингового наименования. При использовании единого маркетингового наименования для нескольких видов вкладов минимальная гарантированная ставка должна быть рассчитана отдельно для каждого вида.

Для распространения информации о вкладах в соответствии с разработанными рекомендациями ведомства рекомендуют банкам также провести работу с партнерами, которые раскрывают на профильных ресурсах информацию о предлагаемых финансовых продуктах.

ФАС Банк России
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