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ЦБ ждет появления реестра сдавших экзамен "квалов" в ближайшее время

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Реестр квалифицированных инвесторов, получивших этот статус по итогам сдачи специального экзамена, может заработать в ближайшее время, вести его будет Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу "Московской биржи").

"Я могу еще раз подтвердить, что задача создания такого реестра, как говорится, "на столе". Только его будет создавать не ЦБ, его будет создавать биржевая инфраструктура, такая наша с ними договоренность. Одна из компаний, входящих в структуру "Московской биржи". Этот реестр будет общедоступен для всех желающих профучастников, чтобы проверить статус, действительно ли человек сдал экзамен", - сказал журналистам в кулуарах конференции "Фокус на клиента" зампред Банка России Михаил Мамута.

"Поскольку экзамен уже есть, и количество тех, кто его сдал, уже исчисляется, как я понимаю, сотнями. Точную цифру я сейчас не скажу, но явно это не один, не два, не десять человек. То наверно, у этой системы есть шанс появиться в ближайшее время", - добавил он.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "Мосбиржи", реестр создается на базе НРД. "Реестр сертификатов, выданных по результатам сдачи профильного экзамена и достаточных для присвоения инвестору статуса квалифицированный инвестор, уже создается на базе НРД - эксперта по ведению реестров значимой информации финансового рынка. Первым реестром, планируемым к запуску, будет реестр инвестиционных сертификатов Московской биржи", - сообщила управляющий директор по репозитарной деятельности НРД Анастасия Киселева.

В конце августа вступило в силу указание Банка России, согласно которому получить статус квалифицированного инвестора можно после сдачи специального экзамена. Его успешное прохождение можно подтвердить сертификатом "Квалифин" от Национальной финансовой ассоциации (НФА) или "Инвестиционным сертификатом Московской биржи" (MOEX Investor Certificate). Также допускаются сертификат финансового аналитика от НФА и аттестат инвестиционного советника от Национальной ассоциации участников фондового рынка. Если у инвестора есть такие документы, то брокер или управляющая компания могут признать его квалинвестором, другим требованиям ему соответствовать не нужно.

Михаил Мамута НРД НФА Анастасия Киселева Мосбиржа Банк России
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