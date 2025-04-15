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За рубеж на майские праздники отправится на 30% больше туристов из РФ, чем год назад

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - На майские праздники в 2025 году в организованные туры за рубеж отправятся порядка 900 тыс. российских туристов, это на 30% больше, чем год назад, сообщает во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"С 28 апреля по 12 мая 2025 года за рубежом отдохнут около 900 тыс. организованных туристов из России, это на 200 тыс. или 30% больше, чем на майские праздники в 2024 году. На увеличение продаж повлияло укрепление рубля, расширение полетных программ в популярные страны и открытие прямых рейсов во Вьетнам", - говорится в сообщении.

По данным ассоциации, рост объемов продаж у ее членов в 2025 году составляет от 7% до 112% в зависимости от направления.

"В пятерку наиболее популярных направлений зарубежного отдыха входят Турция с долей продаж 45%, Египет (20%), ОАЭ (11 %), Таиланд (5,5%), Вьетнам (4%). В прошлом году в первую пятерку входила Абхазия, а в этом ее сменил Вьетнам, который стал новым массовым зарубежным направлением. Чартерные рейсы и блочные программы на направлении из 14 городов России поставили туроператоры Anex, PEGAS Touristik, Coral Travel, "Интуриста", FUN&SUN. Также спросом пользуются Мальдивы, Абхазия, Китай, Белоруссия, Грузия, Узбекистан и международные морские круизы", - говорится в сообщении.

По данным ассоциации, около 80% зарубежных туров на майские праздники уже проданы.

АТОР
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