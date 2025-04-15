ВСУ потеряли за сутки более 335 военнослужащих в зоне действий группировки "Центр"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Российские войска за сутки улучшили положение в зоне спецоперации, группировка "Восток" ведет продвижение в глубину обороны армии Украины, сообщило Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Преображенка, Богдановка и Алексеевка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, в зоне ответственности группировки "Центр" армия Украины за сутки потеряла более 335 военнослужащих.