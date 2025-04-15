У российских туристов возникли трудности с подачей документов на визу в Британию

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Туроператоры фиксируют сложности с подачей документов на визу в Великобританию в разных городах РФ, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"За свободными местами приходится буквально охотиться. Визовой центр "выбрасывает" в онлайне отдельные даты и количество заявителей, причем и то, и другое непредсказуемо, как и время, когда эти окна появятся. В среднем рассмотрение документов на получение британской визы занимает 6-8 недель, а вчера, например, были открыты слоты только на 14 мая, то есть виза будет готова лишь к концу июля, в том числе у тех, кто должен начать учебу в первой декаде июля. При этом претенденты на визу уже оплатили проживание, купили авиабилет, а также оплатили консульский сбор, без которого записаться на подачу документов нельзя. Обратной связи у российских туроператоров с британскими дипломатами нет", - отмечают в туркомпаниях.

По словам туроператоров-членов РСТ, в прошлом году в это же время визовый центр Великобритании также не справлялся с сезонным ростом потока, но тогда решение было найдено. Однако год назад визовым провайдером страны была компания TLS Сontact, а с 5 декабря 2024 года новым оператором стала VFS Global. Возможно, к таким серьезным сбоям привело именно это сочетание перехода на новую систему и высокого спроса.

Как отметили в объединении, проблема именно в подаче документов, так как процент отказов в визе сейчас не выше, чем обычно, в пределах 10%.

С отсутствием слотов на подачу визовых документов столкнулись не только в Москве, но и в других городах - в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге.