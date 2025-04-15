В РФ заявили, что ВСУ за сутки на курском направлении потеряли до 200 военных

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы Украины в течение суток потеряли на курском направлении до 200 военнослужащих, общие потери противника за время боевых действий здесь превысили 74 400 человек, сообщило министерство обороны РФ во вторник.

"За сутки потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS с транспортно-заряжающей машиной и машиной сопровождения, а также два артиллерийских орудия и миномёт", - сказано в сообщении.

С начала боёв на курском направлении противник потерял до 74 450 военнослужащих, говорится в сводке.



