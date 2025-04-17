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Более 300 региональных госкомпаний не выполнили требования по закупкам у малого бизнеса

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Более 300 региональных госкомпаний из 65 субъектов РФ не выполнили требования по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства, говорится в сообщении "Корпорации МСП" (занимается, в частности, мониторингом закупок крупнейших госкомпаний у малого бизнеса).

"В общей сложности в 2024 году на исполнение требований квоты (по объему закупок у малого бизнеса - ИФ) было проверено более 7,5 тысяч региональных заказчиков, - сказал гендиректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. - По итогам мониторинга мы передали информацию о заказчиках-нарушителях в ФАС России для принятия решений об административных правонарушениях в соответствии с законодательством".

При этом в материалах корпорации отмечается, что 256 госкомпаний нарушили срок размещения (до 1 апреля) или не разместили годовые отчеты, 51 заказчик не выполнил обязательную квоту по закупкам у малого и среднего бизнеса.

Годом ранее такие нарушения допустили 337 региональных госкомпаний.

Ранее "Корпорация МСП" отмечала, что в 2024 году объем закупок региональных госкомпаний у субъектов МСП составил 1,5 трлн рублей. Тогда же подчеркивалось, что в прошлом году наблюдался высокий уровень договорной дисциплины и эффективности по договорам между региональными заказчиками и субъектами МСП - расторжение договоров зафиксировано только в 3,4% случаев.

По действующему закупочному законодательству, у госкомпаний на субъекты МСП должно приходиться не менее 25% от совокупного годового объема закупок. При этом 20% этого объема необходимо осуществлять через спецторги (в них могут принимать участие только субъекты МСП). В 2022 году эти нормы были распространены на все госкомпании в РФ (около 20 тыс. юридических лиц), а не только на крупнейшие федеральные и региональные госкомпании, как это было ранее. При этом крупнейшие госкомпании, в отличие от остальных, по-прежнему должны согласовывать свои планы закупок (в том числе планы закупок инновационной, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств) у малого бизнеса либо с "Корпорацией МСП" (крупнейшие госкомпании федерального уровня), либо с региональными органами власти (крупнейшие госкомпании регионального уровня).

Под мониторинг соответствия требованиям норм о закупках у субъектов МСП подпадают конкретные госкомпании федерального уровня с объемом закупок более 1 млрд рублей, регионального уровня - 50 млн рублей, отдельные заказчики федерального уровня (объем закупок за предыдущий календарный год должен составлять от 250 млн рублей до 1 млрд рублей) и регионального уровня (менее 50 млн рублей).

Корпорация МСП
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