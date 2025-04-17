Минобороны РФ заявило, что суточные потери ВСУ на курском направлении составили до 165 человек

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины в течение суток потеряли на курском направлении до 165 военнослужащих, общие потери противника за время боевых действий здесь составляют около 74 780 человек, сообщило министерство обороны РФ в четверг.

"За сутки потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, три артиллерийских орудия", - сказано в сообщении.

С начала боев на курском направлении противник потерял до 74 780 военнослужащих, говорится в сводке.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, БПЛА и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Беловоды, Владимировка, Новая Сечь, Осоевка, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области, информирует Минобороны.

По его сведениям, "подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад и пяти бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, а также Великая Рыбица, Запселье, Мирополье, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области".

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял 410 танков, 334 БМП, 305 БТРов, 2 277 боевых бронированных машин, 2 734 автомобиля, 618 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок РСЗО, 28 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходку, десять транспортно-заряжающих машин, 125 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, сообщает министерство обороны РФ.